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Защитник «Зенита» Эракович рассказал, что отучился на повара в Сербии

Защитник «Зенита» Эракович рассказал, что отучился на повара в Сербии
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, что отучился на повара в Сербии, получив среднее профессиональное образование.

«Главная страсть, помимо футбола? Не знаю… Кулинария? Точно, я ведь отучился на повара, получил среднее профессиональное образование. Не могу сказать, что очень хорош у плиты, но готовить люблю, так что давай назовём кулинарию.

Что я люблю готовить? Да так, пробую разные блюда, потому что живу сейчас с девушкой, нравится готовить для неё», — сказал Эракович в видео на YouTube-канале «Зенита».

Эракович перешёл в «Зенит» летом этого года. Контракт 22-летнего защитника с петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления ещё на один год.

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