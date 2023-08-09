Глава совета директоров «Пари НН» поддерживает Юрана и не хочет увольнять тренера

Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов поддерживает главного тренера команды Сергея Юрана и не хочет увольнять специалиста, несмотря на слабый старт в РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Кондратов с июня имеет фактически главную роль в клубе. После сохранения прописки в РПЛ именно он занимался формированием команды. Идея назначить Юрана в апреле тоже исходила от него. При этом губернатор Нижегородской области Никитин часто недоволен решениями Кондратова и ищет ему замену», — добавил источник «Чемпионата».

«Пари НН» под руководством Юрана в нынешнем сезоне РПЛ провёл три матча, в которых потерпел два поражения — от «Зенита» (1:2) и «Краснодара» (0:1) — и сыграл вничью с «Уралом» (0:0).