Кронпринцесса Дании, родившаяся в Австралии, болела за датчанок в матче с австралийками

Кронпринцесса Дании Мэри, являющаяся уроженкой Хобарта (Австралия), болела за датчанок в матче 1/8 финала женского чемпионата мира с австралийками.

Супруга кронпринца Дании Фредерика Мэри попала в неловкую ситуацию перед игрой 1/8 финала женского ЧМ между датчанками и австралийками. За несколько часов до игры кронпринцесса Мэри Датская поделилась в соцсетях тематической фотографией с датским флагом и пожеланием сборной Дании удачи.

«Болеем от начала до конца ещё до старта игры с Австралией на чемпионате мира. Вперёд, Дания», — написала кронпринцесса.

Пост Мэри вызвал бурную реакцию у многих людей, некоторые из них обвинили кронпринцессу Дании в предательстве родной страны. Австралия в итоге обыграла датчанок со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.