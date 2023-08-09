КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч РПЛ

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч РПЛ. Ранее «Зенит» обращался в КДК с просьбой отменить удаление Барриоса.
«Что касается удаления Барриоса за серьёзное нарушение правил – удар соперника шипами при попытке сыграть в мяч. Здесь нужно определить три аспекта. Первый: «Зенит» обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Второе: по материалам СМИ стало известно, что футболист Макаров имеет какое-то повреждение и травму, поэтому в качестве свидетеля на данное заседание был приглашён представитель «Динамо». С просьбой представить документы по медицинским заключениям, чтобы мы установили, есть ли травма у игрока и какие последствия от столкновения Макарова с Барриосом. Третий момент: был рассмотрен сам фол.
Первое – по отмене карточки. КДК обратился в ЭСК за заключением. ЭСК сегодня утром направила нам ответ: судья матча Амелин правильно удалил Барриоса. Комиссия поддерживает решение судьи после вмешательства VAR и просмотра данного эпизода. При этом у игрока «Зенита» не было умысла нанести травму. Такое заключение ЭСК.
Заслушали представителей клубов. «Динамо» сказало, что у Макарова был ушиб, травмы как таковой, которая бы не позволяла тренироваться, игрок избежал. Он готовится к матчу и тренируется. Листок нетрудоспособности не открывался. Поэтому КДК установил, что между повреждением Макарова и фолом Барриоса нет связи с точки зрения травм.
По видеосвязи в заседании принимал участие сам Барриос, юристы «Зенита». Исходя из всех материалов дела и обстоятельств, КДК принял решение не применять дополнительной дисквалификации к игроку – Барриос дисквалифицирован на одну игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».
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