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КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч РПЛ

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч РПЛ
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Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч РПЛ. Ранее «Зенит» обращался в КДК с просьбой отменить удаление Барриоса.

«Что касается удаления Барриоса за серьёзное нарушение правил – удар соперника шипами при попытке сыграть в мяч. Здесь нужно определить три аспекта. Первый: «Зенит» обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Второе: по материалам СМИ стало известно, что футболист Макаров имеет какое-то повреждение и травму, поэтому в качестве свидетеля на данное заседание был приглашён представитель «Динамо». С просьбой представить документы по медицинским заключениям, чтобы мы установили, есть ли травма у игрока и какие последствия от столкновения Макарова с Барриосом. Третий момент: был рассмотрен сам фол.

Первое – по отмене карточки. КДК обратился в ЭСК за заключением. ЭСК сегодня утром направила нам ответ: судья матча Амелин правильно удалил Барриоса. Комиссия поддерживает решение судьи после вмешательства VAR и просмотра данного эпизода. При этом у игрока «Зенита» не было умысла нанести травму. Такое заключение ЭСК.

Заслушали представителей клубов. «Динамо» сказало, что у Макарова был ушиб, травмы как таковой, которая бы не позволяла тренироваться, игрок избежал. Он готовится к матчу и тренируется. Листок нетрудоспособности не открывался. Поэтому КДК установил, что между повреждением Макарова и фолом Барриоса нет связи с точки зрения травм.

По видеосвязи в заседании принимал участие сам Барриос, юристы «Зенита». Исходя из всех материалов дела и обстоятельств, КДК принял решение не применять дополнительной дисквалификации к игроку – Барриос дисквалифицирован на одну игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

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