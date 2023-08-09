«Зенит» переклеил табличку с эмблемой команды на стадионе в Самаре из-за звёзд

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» провела небольшое обновление гостевой раздевалки на стадионе в Самаре, где сегодня, 9 августа, пройдёт матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с местными «Крыльями Советов».

Фото: ФК «Зенит»

Сегодня утром «Зенит» опубликовал фотографию с эмблемой клуба, которая нанесена на табличку около гостевой раздевалки на стадионе в Самаре. На ней представлена старая эмблема петербургского клуба с одной звездой и приклеенная к ней ещё одна звёздочка.

Через несколько часов пресс-служба «Зенита» опубликовала фото с обновлённой табличкой и подписала его: «Апдейт». Теперь там изображение нынешней эмблемы клуба с двумя золотыми звёздами.

Фото: ФК «Зенит»

Напомним, вторую звезду на эмблему «Зенит» добавил после завоевания чемпионского титула в прошлом сезоне, который стал 10-м для команды с берегов Невы.