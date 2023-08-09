«Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Кубка России

Футбольные клубы «Оренбург» и «Сочи» объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России, который пройдёт сегодня, 9 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина (Дмитров) прозвучит сегодня в 16:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 09 августа 2023, среда. 16:15 МСК Оренбург Оренбург Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовый состав «Оренбурга»: Ходанович, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Адамов, Муро, Башич, Флорентин, Мансилья, Воробьёв, Марин.

Стартовый состав «Сочи»: Гойло, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Маргасов, Батырев, Дерюгин, Медведев, Бурмистров, Игнатьев, Шипунов.

«Оренбург» в 1-м туре Кубка разгромно проиграл ЦСКА (0:6), а «Сочи» одержал победу над «Факелом» (3:1).