«Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Кубка России
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Футбольные клубы «Оренбург» и «Сочи» объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России, который пройдёт сегодня, 9 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина (Дмитров) прозвучит сегодня в 16:15 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. Группа A
09 августа 2023, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый состав «Оренбурга»: Ходанович, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Адамов, Муро, Башич, Флорентин, Мансилья, Воробьёв, Марин.
Стартовый состав «Сочи»: Гойло, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Маргасов, Батырев, Дерюгин, Медведев, Бурмистров, Игнатьев, Шипунов.
«Оренбург» в 1-м туре Кубка разгромно проиграл ЦСКА (0:6), а «Сочи» одержал победу над «Факелом» (3:1).
Комментарии
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