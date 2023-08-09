Игорь Семшов: «Зенит» остаётся основным претендентом на чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов порассуждал о нынешней игровой форме петербуржцев и высказался о том, являются ли сине-бело-голубые основными претендентами на чемпионство.

«Для меня не было сюрпризом поражение «Зенита» от «Динамо». Тем более если учесть, как петербуржцы играли две игры ранее с натяжкой. Но это начало сезона. У сине-бело-голубых ушли несколько ведущих футболистов, приходят новые игроки, которым нужно время для адаптации. Думаю, что у «Зенита» ещё будут приобретения, и, когда команда полностью сформируется, будет проще показывать тот максимум, на который клуб способен.

Может ли не самый лучший старт чемпионата аукнуться «Зениту» в дальнейшем? Во-первых, нет еврокубков. Во-вторых, ни одна команда не проходит РПЛ ровно, поэтому те, кто сейчас хорошо начал, могут потом иметь небольшой спад. Всё зависит от каждой команды, как она будет стабильно идти в течение сезона. Да, «Зениту» может аукнуться неудачный старт чемпионата. Но всё зависит от того, как в дальнейшем петербуржцы будут играть. Безусловно, они не рассчитывали потерять на старте столько очков. Пока не очень много, но пять очков — тоже потеря. Но думаю, что «Зенит» остаётся основным претендентом на чемпионство. Его конкуренты всё те же — московские клубы и «Краснодар», — приводит слова Семшова Metaratings.