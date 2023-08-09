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Романцев и Черчесов возглавят команду легенд «Спартака» в матче памяти Цымбаларя

Романцев и Черчесов возглавят команду легенд «Спартака» в матче памяти Цымбаларя
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев и ещё один экс-наставник красно-белых, Станислав Черчесов, возглавят команду легенд москвичей в ретроматче памяти Ильи Цымбаларя со сборной мира. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в тренерский штаб легенд «Спартака» войдёт и экс-защитник красно-белых Юрий Никифоров.

Ранее стало известно, что главным тренером сборной мира будет другой бывший наставник «Спартака» — итальянец Массимо Каррера, уже подтвердивший своё участие в матче.

Организацией матча легенд «Спартака» и сборной мира занимается сын Ильи Цымбаларя Олег. Он же рассказал, что встреча должна пройти на домашнем стадионе красно-белых в Москве 9 сентября этого года.

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