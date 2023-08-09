Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Барриоса отреагировал на решение КДК дисквалифицировать игрока на один матч

Агент Барриоса отреагировал на решение КДК дисквалифицировать игрока на один матч
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы игрока «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать футболиста на один матч. По мнению агента, Барриос может сосредоточиться на следующей игре.

«Я рад, что дисквалификация только на одну игру. Это был простой фол. Теперь всем нужно двигаться вперёд и сосредоточиться на следующем матче», — сказал Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч Российской Премьер-Лиги. Ранее «Зенит» обращался в КДК с просьбой отменить удаление Барриоса.

Материалы по теме
КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023