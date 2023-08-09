Агент Барриоса отреагировал на решение КДК дисквалифицировать игрока на один матч

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы игрока «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать футболиста на один матч. По мнению агента, Барриос может сосредоточиться на следующей игре.

«Я рад, что дисквалификация только на одну игру. Это был простой фол. Теперь всем нужно двигаться вперёд и сосредоточиться на следующем матче», — сказал Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса на один матч Российской Премьер-Лиги. Ранее «Зенит» обращался в КДК с просьбой отменить удаление Барриоса.