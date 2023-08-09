«Ахмат» объявил о покупке полузащитника Камило у «Лиона»

Грозненский «Ахмат» на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Камило Рейджерсом де Оливейрой, выступавшим ранее за французский «Лион».

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Мы приветствуем Камило в нашей команде, желаем ему хороших матчей, удачи и побед с «Ахматом», — гласит официальное заявление клуба.

Де Оливейра перешёл в «Лион» ещё в январе 2020 года, однако провёл большую часть времени во французском клубе в аренде в других командах.

В прошлом сезоне Камило сыграл девять матчей за бельгийский «Моленбек», не отметившись результативными действиями.

24-летний бразильский полузащитник оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 1 млн.