Паршивлюк: чемпионат России явно не прогрессирует

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, чемпионат России не прогрессирует, а деградирует. Также Паршивлюк высказался о перспективах Арсена Захаряна.

«Захарян? Когда человеком в 19 лет интересуется «Челси» или «Лацио»… Мне сложно говорить за Арсена, что ему говорят со стороны, как видят его карьеру. Мне кажется, ему нужно самому смотреть на себя, на то, как видит себя. Те футболисты, которые уехали из России, у них было сложившееся имя здесь, они здесь что-то выиграли. Имею в виду Миранчука и Головина, не говоря о более раннем поколении Аршавина. Они здесь сделали себе имя, потом уезжали.

Сдерживает ли уровень РПЛ прогресс молодых игроков? Но ведь люди же уезжают из чемпионатов Чехии — не думаю, что там чемпионат сильнее нашего. Но игроки, уезжая, могут играть на более высоком уровне, в Лиге чемпионов, еврокубках. А когда ты играешь в одном озере с одними и теми же игрушками и уточками, сложно прогрессировать.

Наш чемпионат явно не прогрессирует. Стоит на месте? Я недавно книгу прочитал — там либо деградация, либо прогресс. Стоять на месте — такого не бывает», — приводит слова Паршивлюка «РБ Спорт».