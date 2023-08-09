Черчесов сообщил, что ему предложили возглавить «Спартак» в матче памяти Цымбаларя

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ему предложили возглавить команду «Спартака» в ретроматче памяти Ильи Цымбаларя со сборной мира.
«Сын Ильи написал мне, позвал. Это большое дело, что такой матч памяти Цымбаларя состоится. Для меня большая честь, что меня пригласили. Я ответил, что если буду в Москве и без клуба, то, конечно, приму участие», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев и ещё один экс-наставник красно-белых, Станислав Черчесов, возглавят команду легенд москвичей в ретроматче памяти Ильи Цымбаларя со сборной мира.
Организацией матча легенд «Спартака» и сборной мира занимается сын Ильи Цымбаларя Олег. Он же рассказал, что встреча должна пройти на домашнем стадионе красно-белых в Москве 9 сентября этого года.
- 9 августа 2023
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:35
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:46
-
16:45
-
16:42
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:29
-
16:24
-
16:22
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:40
-
15:40
-
15:37
-
15:29
-
15:26
-
15:23
-
15:12
-
15:10