Черчесов сообщил, что ему предложили возглавить «Спартак» в матче памяти Цымбаларя

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ему предложили возглавить команду «Спартака» в ретроматче памяти Ильи Цымбаларя со сборной мира.

«Сын Ильи написал мне, позвал. Это большое дело, что такой матч памяти Цымбаларя состоится. Для меня большая честь, что меня пригласили. Я ответил, что если буду в Москве и без клуба, то, конечно, приму участие», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев и ещё один экс-наставник красно-белых, Станислав Черчесов, возглавят команду легенд москвичей в ретроматче памяти Ильи Цымбаларя со сборной мира.

Организацией матча легенд «Спартака» и сборной мира занимается сын Ильи Цымбаларя Олег. Он же рассказал, что встреча должна пройти на домашнем стадионе красно-белых в Москве 9 сентября этого года.