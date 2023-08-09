Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов сообщил, что ему предложили возглавить «Спартак» в матче памяти Цымбаларя

Черчесов сообщил, что ему предложили возглавить «Спартак» в матче памяти Цымбаларя
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что ему предложили возглавить команду «Спартака» в ретроматче памяти Ильи Цымбаларя со сборной мира.

«Сын Ильи написал мне, позвал. Это большое дело, что такой матч памяти Цымбаларя состоится. Для меня большая честь, что меня пригласили. Я ответил, что если буду в Москве и без клуба, то, конечно, приму участие», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев и ещё один экс-наставник красно-белых, Станислав Черчесов, возглавят команду легенд москвичей в ретроматче памяти Ильи Цымбаларя со сборной мира.

Организацией матча легенд «Спартака» и сборной мира занимается сын Ильи Цымбаларя Олег. Он же рассказал, что встреча должна пройти на домашнем стадионе красно-белых в Москве 9 сентября этого года.

Материалы по теме
Романцев и Черчесов возглавят команду легенд «Спартака» в матче памяти Цымбаларя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023