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«Оренбург» — «Сочи»: гости открыли счёт в матче Кубка России на первых минутах

«Оренбург» — «Сочи»: гости открыли счёт в матче Кубка России на первых минутах
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и «Сочи». Встречу принимает стадион «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В самом начале первого тайма команда Дмитрия Хохлова вышла вперёд — отличился нападающий Никита Бурмистров. Совершив перехват в центре поля, сочинцы устремились вперёд, Амир Батырев сделал заброс на Бурмистрова, а форвард убежал один на один с голкипером и отправил мяч в дальний угол ворот.

Фонбет Кубок России. Группа A
09 августа 2023, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Флорентин – 12'   2:0 Оганесян – 25'

«Оренбург» в 1-м туре Кубка разгромно проиграл ЦСКА (0:6), а «Сочи» одержал победу над «Факелом» (3:1). Перед началом матча «Оренбург» занимал последнее место в группе A, в то время как «Сочи» располагался на второй строчке. Лидирует ЦСКА, на третьем месте находится «Факел».

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