«Оренбург» — «Сочи»: хозяева вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и «Сочи». Встречу принимает стадион «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В самом начале первого тайма команда Дмитрия Хохлова усилиями Никиты Бурмистрова открыла счёт в матче, однако через мгновение главный арбитр встречи Евгений Турбин подошёл к экрану монитора, взглянул на повтор и отменил взятие ворот.
Буквально через несколько минут отличились уже хозяева поля. Гол на свой счёт записал аргентинский полузащитник Габриэль Флорентин.
«Оренбург» в 1-м туре Кубка разгромно проиграл ЦСКА (0:6), а «Сочи» одержал победу над «Факелом» (3:1). Перед началом матча «Оренбург» занимал последнее место в группе A, в то время как «Сочи» располагался на второй строчке. Лидирует ЦСКА, на третьем месте находится «Факел».
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