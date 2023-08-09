Игрок «Зенита» Эракович рассказал, связано ли его прозвище Чупа с чупа-чупсом
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, связано ли его прозвище «Чупа» со знаменитыми леденцами чупа-чупс.
«Когда и почему у меня появилось прозвище Чупа? Его дал мне мой первый тренер, который привёл меня в «Црвену Звезду», Томислав Миличевич. И с тех пор, вот уже 13 лет, все меня так называют – не только в прежнем клубе, но и друзья не из мира футбола. Так что в Сербии все меня знают под этим прозвищем. Предполагаю, что я получил его из-за моих волос, но лучше спросить того, кто его придумал.
«Чупа» — это от чупа-чупс? Нет, это от сербского слова «чупав» — «лохматый», «взъерошенный». Не из-за леденца, нет! (смеётся)», — сказал Эракович в видео на YouTube-канале «Зенита».
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