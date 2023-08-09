Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Эракович рассказал, связано ли его прозвище Чупа с чупа-чупсом

Игрок «Зенита» Эракович рассказал, связано ли его прозвище Чупа с чупа-чупсом
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, связано ли его прозвище «Чупа» со знаменитыми леденцами чупа-чупс.

«Когда и почему у меня появилось прозвище Чупа? Его дал мне мой первый тренер, который привёл меня в «Црвену Звезду», Томислав Миличевич. И с тех пор, вот уже 13 лет, все меня так называют – не только в прежнем клубе, но и друзья не из мира футбола. Так что в Сербии все меня знают под этим прозвищем. Предполагаю, что я получил его из-за моих волос, но лучше спросить того, кто его придумал.

«Чупа» — это от чупа-чупс? Нет, это от сербского слова «чупав» — «лохматый», «взъерошенный». Не из-за леденца, нет! (смеётся)», — сказал Эракович в видео на YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Эракович, ответил, готов ли он отказаться от красно-белых вещей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023