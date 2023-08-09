Ловчев: «Спартак» может выставить в РПЛ второй состав и претендовать на высокие места
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о глубине состава красно-белых. По его мнению, «Спартак» мог бы претендовать на высокие места, даже выставив на поле второй состав.
«Но важнейшее [в матче с «Пари НН»] — то, что «Спартак» верил, что отыграется — преимущество было огромное, вопрос был в том, хватит ли времени. А когда вышли Бонгонда и Промес, всё вообще стало понятно. Возможно, такой глубины состава, как у нынешнего «Спартака», в лиге нет ни у кого. Команда может выставить второй состав в РПЛ — и он будет претендовать на высокие места. Ведь не было вчера в старте Джикии, Соболева, Промеса, Бонгонда… И начали просто потрясающе!» — написал Евгений Ловчев в своём телеграм-канале.
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