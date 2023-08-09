«Манчестер Юнайтед» определил трёх кандидатов на замену Гарри Магуайру

«Манчестер Юнайтед» готовится к скорой продаже защитника Гарри Магуайра и уже начал подыскивать ему замену. Клуб в данный момент рассматривает трёх футболистов — Бенжамена Павара из мюнхенской «Баварии», Жан-Клера Тодибо из «Ниццы» и Эдмона Тапсоба из леверкузенского «Байера». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «красные дьяволы» уже начали переговоры по возможному переходу Тодибо, о чём сообщалось ранее. Также известно о желании Бенжамена Павара покинуть «Баварию», он был бы рад присоединиться к манкунианцам. По Тапсоба пока что не ведутся конкретные переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» договорился с «Манчестер Юнайтед» о переходе защитника Гарри Магуайра. «Молотобойцы» заплатят «красным дьяволам» € 35 млн.