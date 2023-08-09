«Крылья Советов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Кубка России

Футбольные клубы «Крылья Советов» и «Зенит» объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России, который пройдёт сегодня, 9 августа, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Чебана (Москва) прозвучит в 18:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Гарре, Шитов, Рахманович, Карпицкий.
Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Круговой, Фернандес, Сутормин, Васильев, Мантуан, Сергеев.
«Крылья Советов» в 1-м туре Кубка уступили дома «Балтике» (2:3), а «Зенит» одержал уверенную победу над «Ахматом» (2:0).
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