«Динамо» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка начнётся в 20:30 мск

В среду, 9 августа, состоится встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в 1-м туре «быки» в родных стенах уступили «Спартаку» со счётом 1:2, а «Динамо» проиграл «Пари Нижний Новогород» по пенальти (3:4) после того, как основное время встречи завершилось вничью — 1:1.
В Российской Премьер-Лиге команды уже успели встретиться: в рамках 1-го тура «Динамо» дома уступило сегодняшнему сопернику со счётом 1:3. «Краснодар» занимает второе место в чемпионате, набрав максимум из возможных очков — девять. Бело-голубые идут на шестой строчке, набрав четыре очка.
- 9 августа 2023
-
19:11
-
19:03
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:48
-
18:46
-
18:44
-
18:22
-
18:18
-
18:13
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:35
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:46
-
16:45
-
16:42
-
16:33
-
16:31
-
16:29