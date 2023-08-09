Вратарь «Балтики» Латышонок: моя мечта — поиграть в Серии А

25-летний голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о мечте сыграть в итальянской Серии А.

«Хочу поиграть в Европе. Мне очень нравится Серия А, это прям мечта! АПЛ, понятно, но сейчас, думаю, не очень реалистично даже думать об этом.

Не знаю почему. Просто в детстве, помню, висели плакаты «Милана» почему‑то. Петр Чех ещё, так как я болею за «Челси» с 2012 года. Чеха обожаю! И я очень любил «Милан», смотрел матчи этой команды. И до сих пор смотрю Серию А, очень нравится. Какая‑то атмосфера особая там», — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

Латышонок принадлежит «Балтике» с июля 2019 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 650 тыс.