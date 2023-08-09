ЦСКА — «Факел»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Кубка России

Сегодня, 9 августа, состоится матч 2-го тура группы A Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Тороп, Гаич, Набабкин, Роша, Мойзес, Рядно, Мендес, Зделар, Ермаков, Арбузов, Заболотный.
«Факел»: Гудиев, Суслов, Брызгалов, Черов, Магаль, Мастерной, Квеквескири, Багамаев, Долгов, Ивахнов, Максимов.
ЦСКА в 1-м туре Кубка разгромил «Оренбург» (6:0), а «Факел» проиграл «Сочи» (1:3).
В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА стал вице-чемпионом, набрав 58 очков в 30 матчах. «Факел» по итогам прошлого розыгрыша занял 14-е место, набрав 30 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Факел» проиграл «Ростову» (1:2).
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