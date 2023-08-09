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«Крылья Советов» — «Зенит»: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва) Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Крылья» и «Зенит» нанесли по два удара в сторону ворот соперника, однако забитыми мячами отметиться не смогли — 0:0 после первого тайма.

Самарская команда в 1-м туре Кубка уступила дома «Балтике» (2:3), а «Зенит» одержал уверенную победу над «Ахматом» (2:0).

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались дважды: оба раза сильнее были сине-бело-голубые (3:0 и 5:1).