В «Спартаке» сообщили, что вратарь Максименко заболел вирусной инфекцией

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о том, что 25-летний голкипер Александр Максименко заболел вирусной инфекцией.

«У Максименко вирусная инфекция. Он лечится, идёт на поправку. Надеемся, скоро вернётся в строй», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Напомним, вчера, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных.