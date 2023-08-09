Матч ЦСКА — «Факел» начался с минуты молчания в память о скончавшемся Вениамине Мандрыкине

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Встреча проводится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ).
Перед началом игры собравшиеся почтили память бывшего голкипера армейцев и сборной России Вениамина Мандрыкина минутой молчания.
Фото: ПФК ЦСКА
Вениамин скончался от инфаркта в 41 год.
Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны. В 2003 году Вениамин выступал за национальную команду России в матчах с Кипром (1:0) и Грузией (0:1). В 2010-м Мандрыкин попал в ДТП в Брянске, после чего оказался прикован к инвалидной коляске из-за перелома позвоночника.
- 9 августа 2023
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