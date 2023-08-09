Галактионов — о двух победах «Локомотива» в Кубке России: рано делать какие-либо выводы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги успешного старта своей команды в Фонбет Кубке России.
«Несмотря на две победы в Кубке России, рано делать какие-либо выводы. Дистанция длинная, впереди много матчей. Мы идём пошагово. Есть игра, в ней надо побеждать и двигаться стратегически дальше. Сейчас самое главное — ближайшая игра чемпионата. В предстоящие выходные нам предстоит встреча с «Крыльями Советов». Нам надо реабилитироваться за неудачный матч с армейцами (1:4. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
Напомним, в первых двух турах группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» одержал две победы над «Уралом» (2:1) и «Рубином» (1:0). Железнодорожники набрали шесть очков и занимают первое место в своём квартете.
- 9 августа 2023
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