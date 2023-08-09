Видеообзор победы «Оренбурга» над «Сочи» в Кубке России

Сегодня, 9 августа, состоялся матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и «Сочи». Встречу принял стадион «Газовик» в Оренбурге. Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.

Представляем вашему вниманию видеообзор игры.

Первым голом в матче, не считая отменённого мяча Бурмистрова, отметился аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин на 12-й минуте. А на 25-й минуте заменивший получившего повреждение руки Дмитрия Воробьёва Степан Оганесян увеличил преимущество оренбуржцев, поразив ворота соперника великолепным обводящим ударом — 2:0.

«Оренбург» в 1-м туре Кубка разгромно проиграл ЦСКА (0:6), а «Сочи» одержал победу над «Факелом» (3:1).