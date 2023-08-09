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«Крылья Советов» — «Зенит»: Сергеев забил бывшему клубу и вывел свою команду вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва) Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 50-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев — 1:0 в пользу петербуржцев. Форвард не стал праздновать гол в ворота своего бывшего клуба.

Кадр из трансляции «Матч ТВ» Фото: «Матч ТВ»

Самарская команда в 1-м туре Кубка уступила дома «Балтике» (2:3), а «Зенит» одержал уверенную победу над «Ахматом» (2:0).

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались дважды: оба раза сильнее были сине-бело-голубые (3:0 и 5:1).