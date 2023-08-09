Тренер «Факела» Вадим Евсеев поставил себе стул в технической зоне на матче Кубка с ЦСКА

Продолжается матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче — 1:0 в пользу «Факела».
Главный тренер воронежского клуба Вадим Евсеев поставил себе стул в технической зоне на матче 2-го тура группы Кубка России с московским ЦСКА.
Напомним, в 1-м туре нового сезона Кубка России «Факел» уступил «Сочи» со счётом 1:3, а ЦСКА разгромил «Оренбург» (6:0). В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Факел» проиграл «Ростову» (1:2).
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