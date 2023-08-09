Почеттино — о капитанстве Джеймса: он — пример для многих. Мы видим его преданность клубу

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о назначении нового капитана команды. Напомним, в предстоящем сезоне повязку примерит 23-летний защитник Рис Джеймс.
«Это решение, которое было принято и мной, и клубом. Мы очень рады, что Рис станет капитаном в этом сезоне. Он — пример, и его преданность и отношение к «Челси» были очевидны на протяжении всей предсезонки.
Он гордо носил капитанскую повязку во время нашего летнего турне и готов принять вызов — возглавить команду с собственным подходом и идеями», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.
Джеймс является воспитанником «Челси». Он дебютировал за основную команду в сезоне-2019/2020 в матче Кубка английской лиги с «Гримсби». Та встреча завершилась уверенной победой лондонцев со счётом 7:1. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 65 млн.
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