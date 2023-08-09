«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В среду, 9 августа, состоится встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Гагнидзе, Фомин, Макаров, Лесовой, Гладышев, Грулёв.

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Ленини, Баньяц, Кривцов, Ахметов, Сулейманов, Мозес.

Напомним, в 1-м туре «быки» в родных стенах уступили «Спартаку» со счётом 1:2, а «Динамо» проиграл «Пари Нижний Новогород» по пенальти (3:4) после того, как основное время встречи завершилось вничью — 1:1.

В Российской Премьер-Лиге команды уже успели встретиться: в рамках 1-го тура «Динамо» дома уступило сегодняшнему сопернику со счётом 1:3. «Краснодар» занимает второе место в чемпионате, набрав максимум из возможных очков — девять. Бело-голубые идут на шестой строчке, набрав четыре очка.