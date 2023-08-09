«Безобразно». Шуточная реакция спортивного директора «Оренбурга» на победу команды

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвёл итоги матча 2-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи». Встречу принял стадион «Газовик» в Оренбурге. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

«Безобразно (смеётся). Победа должна была нам помочь психологически. Хорошо, что она свершилась. Надеюсь, она даст толчок.

Победа важна, но нужно это развивать. Впереди огромная работа, есть материал, пазл, нужно его сложить красиво», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Также в группе А выступают московский ЦСКА и воронежский «Факел». Сегодня, 9 августа, прошёл матч между ними. «Факел» одержал победу над армейцами со счётом 2:0. После двух стартовых туров у всех четырёх команд по три очка.