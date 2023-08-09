Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Порту. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Безобразно». Шуточная реакция спортивного директора «Оренбурга» на победу команды

«Безобразно». Шуточная реакция спортивного директора «Оренбурга» на победу команды
Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвёл итоги матча 2-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи». Встречу принял стадион «Газовик» в Оренбурге. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

«Безобразно (смеётся). Победа должна была нам помочь психологически. Хорошо, что она свершилась. Надеюсь, она даст толчок.

Победа важна, но нужно это развивать. Впереди огромная работа, есть материал, пазл, нужно его сложить красиво», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Также в группе А выступают московский ЦСКА и воронежский «Факел». Сегодня, 9 августа, прошёл матч между ними. «Факел» одержал победу над армейцами со счётом 2:0. После двух стартовых туров у всех четырёх команд по три очка.

Материалы по теме
Главный тренер «Сочи» Хохлов: у нас было много явных моментов, но мы снова их не реализуем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023