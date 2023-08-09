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«Динамо» — «Краснодар»: хозяева вышли вперёд на 31-й минуте благодаря голу Фомина

«Динамо» — «Краснодар»: хозяева вышли вперёд на 31-й минуте благодаря голу Фомина
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В эти минуты проходит встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. Группа D
09 августа 2023, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Фомин – 31'   2:0 Грулёв – 35'   2:1 Кривцов – 41'   2:2 Ленини – 47'   3:2 Грулёв – 67'

Счёт в матче на 31-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти — 1:0 в пользу бело-голубых.

Напомним, в 1-м туре «быки» в родных стенах уступили «Спартаку» со счётом 1:2, а «Динамо» проиграл «Пари Нижний Новогород» по пенальти (3:4) после того, как основное время встречи завершилось вничью — 1:1.

В Российской Премьер-Лиге команды уже успели встретиться: в рамках 1-го тура «Динамо» дома уступило сегодняшнему сопернику со счётом 1:3. «Краснодар» занимает второе место в чемпионате, набрав максимум из возможных очков — девять. Бело-голубые идут на шестой строчке, набрав четыре очка.

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