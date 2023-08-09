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Игроки «Факела» спели песню «Сектора Газа» «Туман» после победы над ЦСКА в Кубке России

Игроки «Факела» спели песню «Сектора Газа» «Туман» после победы над ЦСКА в Кубке России
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Сегодня, 9 августа, прошёл матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Факелом», где воронежская команда одержала уверенную победу со счётом 2:0. Игроки «Факела» вместе с главным тренером команды Вадимом Евсеевым решили отпраздновать победу над армейцами, спев песню «Сектора Газа» «Туман» в раздевалке после матча.

Напомним, сегодня прошёл матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

В 1-м туре нового сезона Кубка России «Факел» уступил «Сочи» со счётом 1:3, а ЦСКА разгромил «Оренбург» (6:0). В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Факел» проиграл «Ростову» (1:2). Таким образом, после двух сыгранных туров ЦСКА продолжает занимать первое место в группе А с тремя очками, «Факел» расположился на втором месте — также с тремя очками.

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