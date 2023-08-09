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Обляков: Мухин молодец, что забивает. Значит, будем с ним конкурировать

Обляков: Мухин молодец, что забивает. Значит, будем с ним конкурировать
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда в родных стенах уступила воронежскому «Факелу» со счётом 0:2.

«Рад, что вышел на поле. Обидно, что проиграли. По такому матчу упустили свои очки, но двигаемся дальше. Надо было реализовывать свои моменты, искать ходы впереди. Мухин молодец, что забивает. Значит, будем с ним конкурировать», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Несмотря на поражение от «Факела», ЦСКА по-прежнему возглавляет группу А, набрав три очка. Остальные команды («Сочи», «Оренбург» и «Факел») также разжились тремя очками, однако у армейцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 6:2 (+4).

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