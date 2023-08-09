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Семак: все тренеры держат в уме РПЛ — это самый важный турнир

Семак: все тренеры держат в уме РПЛ — это самый важный турнир
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 2-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0. Также Семак назвал Российскую Премьер-Лигу более важным турниром.

«Настоящая кубковая игра, которая держала в напряжении до финального свистка. Поздравляю нашу команду с победой. Спасибо нашим болельщикам, их сегодня много приехало, чтобы поддержать нашу команду. Мы рады в этот день доставить им положительные эмоции от победы.

Вы же видите составы команд, играющих в кубковых матчах. Все тренеры держат в уме РПЛ — это самый важный турнир. Та ротация, которая есть, неизбежна в этом графике, поэтому получают игровое время те, кто меньше играет в чемпионате», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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