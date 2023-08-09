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Игрок «Факела» Квеквескири: непростой матч с ЦСКА? Никого это не интересует, счёт на табло

Игрок «Факела» Квеквескири: непростой матч с ЦСКА? Никого это не интересует, счёт на табло
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал победу в матче 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Воронежский клуб уверенно переиграл армейцев со счётом 2:0.

«Результат положительный. Непростой матч? Мы выиграли, это никого не интересует. Счёт на табло. По концу интересует результат, а не качество игры. К сожалению или к счастью, но оно так и есть», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 9 августа, прошёл матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

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