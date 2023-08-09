Квеквескири: для «Факела» матч с ЦСКА был ключевым. Давили три поражения на старте сезона

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился эмоциями от матча 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Воронежцы одержали победу со счётом 2:0.

«Давило ли, что команда проиграла три матча на старте? Конечно, давило. Четвёртый тур с «Зенитом»? Для нас матч с ЦСКА был ключевым. Может, что-то разделяет кубковые матчи и чемпионат, но в плане командного духа это был ключевой момент. До этого проигрывали в основном сами себе: «привозили» ненужные голы, хотя в каждом матче забивали. Я бы не сказал, что мы играли плохо. Нам не везло.

Давление и груз есть — это логично. Люди приезжают и поддерживают нас. Такая большая армия болельщиков. Это всё передается. Всё читаемо. Мы прекрасно понимаем, что пишут, какой бывает негатив», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.