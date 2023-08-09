Игрок «Барселоны» Франк Кессье перешёл в «Аль-Ахли». Он будет получать € 20 млн в год

«Аль-Ахли» объявил о переходе ивуарийского полузащитника «Барселоны» Франка Кессье. Саудовский клуб выложил видео с презентацией 26-летнего полузащитника в качестве нового игрока команды на своём YouTube-канале.
По информации журналиста Бена Джейкобса, 26-летний футболист подписал трёхлетний контракт с зарплатой в € 20 млн в год. «Аль-Ахли» также заплатил «Барселоне» € 15 млн за трансфер Кессье.
26-летний Кессье играет за «Барселону» с июля 2022 года. В каталонский клуб он перешёл на правах свободного агента из итальянского «Милана». В прошлом сезоне Кессье провёл за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Напомним, ранее также сообщалось об интересе саудовского клуба к полузащитникам «ПСЖ» и «Наполи» Марко Верратти и Петру Зелиньскому, а также к защитнику «Ромы» Рожеру Ибаньесу.
- 9 августа 2023
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