«Динамо» — «Краснодар»: бело-голубые увеличили преимущество в счёте

В эти минуты проходит встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче на 31-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Спустя всего лишь четыре минуты московская команда увеличила преимущество в счёте благодаря голу Вячеслава Грулёва — 2:0 в пользу бело-голубых.
Напомним, в 1-м туре «быки» в родных стенах уступили «Спартаку» со счётом 1:2, а «Динамо» проиграло «Пари Нижний Новгород» по пенальти (3:4) после того, как основное время встречи завершилось вничью — 1:1.
В Российской Премьер-Лиге команды уже успели встретиться: в рамках 1-го тура «Динамо» дома уступило сегодняшнему сопернику со счётом 1:3. «Краснодар» занимает второе место в чемпионате, набрав максимум из возможных очков — девять. Бело-голубые идут на шестой строчке, набрав четыре очка.
- 9 августа 2023
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