Адольфо Гайч: скучаю по Медине, но мне есть с кем пить мате. Например, с Мендесом

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал поражение в матче 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Факелом» (0:2), а также рассказал, с кем будет пить мате (парагвайский напиток. — Прим. «Чемпионата») после ухода Хесуса Медины в «Спартак». Напомним, Адольфо Гайч появился на поле после перерыва матча с «Факелом», заменив Антона Заболотного.

«Счастлив, что вышел на поле. Но мы проиграли дома, а это неприятно. Я теперь один, кто пьёт мате? Есть Виктор Мендес. Медина был нашим другом и товарищем, я скучаю. Я так понимаю, что к переходу в ЦСКА близок ещё один латиноамериканец. Когда он перейдёт, мы спросим, пьёт ли он мате», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 9 августа, прошёл матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.