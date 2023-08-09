Евсеев объяснил, почему сидел на стуле во время матча с ЦСКА

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев рассказал, из-за чего он сидел на стуле во время матча с московским ЦСКА.

«Я на стол не могу прыгать. Вчера на тренировке я сломался. Месяц будут проблемы. Тренер своим примером показывает», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 9 августа, прошёл матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

Также в группе А выступают «Оренбург» и «Сочи». Сегодня, 9 августа, прошёл матч между ними. «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0. После двух стартовых туров у всех четырёх команд по три очка.