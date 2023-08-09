Адольфо Гайч: мыслей об уходе из ЦСКА у меня нет. Буду бороться за место в составе

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о том, что намерен бороться за место в составе.

«Заболотный и его промах — ничего страшного. Он отличный нападающий. Уверен, он перевернёт эту страницу и будет дальше хорошо играть.

Сейчас я в ЦСКА, мыслей об уходе у меня нет. Я буду бороться за место в составе, буду стараться выдерживать конкуренцию.

Знаем, что «Зенит» потерял ведущего игрока. Мы будем бороться за титул до конца», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 9 августа, прошёл матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.