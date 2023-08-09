Малком забил второй гол за «Аль-Хиляль» в своём втором матче за клуб

Форвард «Аль-Хиляля» Малком отметился своим вторым голом за новый клуб.
Экс-нападающий «Зенита» отличился в концовке первого тайма полуфинала Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шабабом». Малком на 45+3-й минуте откликнулся во вратарской площадке на скидку ещё одного новичка саудовской команды — бывшего полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, после чего переправил мяч в ворота. На данный момент команда бразильца ведёт в счёте — 2:0.
Напомним, «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за Малкома € 60 млн. В июне форвард дебютировал за национальную команду Бразилии.
В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Футболиста признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.
- 9 августа 2023
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