Головин занял 23-е место в списке лучших игроков Лиги 1 по версии 90min

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин расположился на 23-й строчке рейтинга лучших игроков французской Лиги 1. Этот рейтинг представил футбольный интернет-ресурс 90min.
«Александр Головин был одним из немногих, кто порадовал в «Монако» в прошлом году. Он вездесущ, входит в пятёрку лучших в своей команде по забитым мячам, результативным передачам, созданным моментам, ударам, ударам в створ, отборам, завершённым отборам, выполненным передачам. Присутствуя во всех областях игры, Головин продвигается вперёд с уверенностью и отличным видением поля. 27-летний россиянин провёл свой лучший сезон в «Монако», — написал 90min.
В прошлом сезоне Лиги 1 Головин принял участие в 34 матчах, отметился восемью голами и семью результативными передачами.
- 9 августа 2023
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