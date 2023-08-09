Евсеев поставил стул в технической зоне, игроки устроили потасовку. Фото поражения ЦСКА

9 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ).

На 15-й минуте встречи нападающий гостей Максим Максимов открыл счёт, выведя «Факел» вперёд — 1:0. Во втором тайме, на 79-й минуте, Максимов оформил дубль, тем самым удвоив преимущество своей команды. До конца матча счёт не изменился — 2:0, победа «Факела».

После двух сыгранных туров ЦСКА продолжает занимать первое место в группе А с тремя очками, «Факел» расположился на втором месте — также с тремя очками.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.