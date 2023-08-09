«Динамо» — «Краснодар»: гости сделали счёт в матче ничейным

В эти минуты проходит встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче на 31-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Спустя всего лишь четыре минуты московская команда увеличила преимущество в счёте благодаря голу Вячеслава Грулёва.

Однако ещё до перерыва «быки» сумели отыграть один мяч усилиями Никиты Кривцова. На 47-й минуте «Краснодар» и вовсе сравнял счёт — отличился Мозес.

Бело-голубые смогли снова выйти вперёд на 68-й минуте благодаря ещё одному голу Грулёва. Спустя девять минут «Краснодар» отыгрался в очередной раз усилиями Джона Кордобы — 3:3.

Напомним, в 1-м туре «Краснодар» в родных стенах уступил «Спартаку» со счётом 1:2, а «Динамо» проиграло «Пари Нижний Новгород» по пенальти (3:4) после того, как основное время встречи завершилось вничью — 1:1.