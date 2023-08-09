«Динамо» вырвало победу у «Краснодара» в матче Кубка России с семью голами

Завершилась встреча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч закончился победой «Динамо» в драматичной игре — 4:3.

Счёт в матче на 31-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Спустя всего лишь четыре минуты московская команда увеличила преимущество в счёте благодаря голу Вячеслава Грулёва.

Однако ещё до перерыва «быки» сумели отыграть один мяч усилиями Никиты Кривцова. На 47-й минуте «Краснодар» и вовсе сравнял счёт — отличился Мозес.

Бело-голубые смогли снова выйти вперёд на 68-й минуте благодаря ещё одному голу Грулёва. Спустя девять минут «Краснодар» отыгрался в очередной раз усилиями Джона Кордобы.

На 90+6-й минуте Арсен Захарян забил ударом со штрафного. Матч так и завершился — победа «Динамо» со счётом 4:3.

Напомним, в 1-м туре «Краснодар» в родных стенах уступил «Спартаку» со счётом 1:2, а «Динамо» проиграло «Пари Нижний Новгород» по пенальти (3:4) после того, как основное время встречи завершилось вничью — 1:1.