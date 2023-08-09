«Челси» отказался от идеи с обменом Влаховича на Лукаку

«Челси» принял решение не бороться за нападающего «Ювентуса» и сборной Сербии Душана Влаховича. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По информации источника, боссы лондонского клуба после долгих раздумий не захотели обменивать своего нападающего Ромелу Лукаку на сербского форварда с доплатой в размере € 40 млн.
Сообщается, что «аристократы» относятся с уважением к Влаховичу, но в первую очередь лондонцы хотят напрямую продать Лукаку либо в европейскую команду, либо в клуб из Саудовской Аравии в сентябре.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Влахович провёл 42 игры за «Ювентус» и сумел забить 14 мячей, а также оформил четыре ассиста.
Ранее сообщалось о назначении нового капитана «Челси».
- 9 августа 2023
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