«Челси» отказался от идеи с обменом Влаховича на Лукаку

«Челси» принял решение не бороться за нападающего «Ювентуса» и сборной Сербии Душана Влаховича. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, боссы лондонского клуба после долгих раздумий не захотели обменивать своего нападающего Ромелу Лукаку на сербского форварда с доплатой в размере € 40 млн.

Сообщается, что «аристократы» относятся с уважением к Влаховичу, но в первую очередь лондонцы хотят напрямую продать Лукаку либо в европейскую команду, либо в клуб из Саудовской Аравии в сентябре.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Влахович провёл 42 игры за «Ювентус» и сумел забить 14 мячей, а также оформил четыре ассиста.

Ранее сообщалось о назначении нового капитана «Челси».