Гендиректор «Динамо»: трансферы могут быть как на вход, так и на выход. Ведём работу

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о том, чего ожидать болельщикам в это трансферное окно.

«Мы продолжаем работу на рынке. Как на вход, так и на выход могут быть трансферы», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 9 августа, прошла встреча 2-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Динамо» одержало победу со счётом 4:3.

После двух стартовых туров подопечные Марцела Лички занимают второе место в турнирной таблице группы.