Гендиректор «Динамо»: официальные предложения по Захаряну есть. Его уход возможен

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна этим летом.
«Официальные предложения по Арсену есть, но мы не будем комментировать. Рассматриваем предложения. Такие дела не нуждаются в публичности. Насколько оцениваю возможный уход Захаряна? Я не буду давать оценок. Это возможно», — передает слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, ранее от перехода Захаряна в летнее трансферное окно отказался римский «Лацио». Интерес к Арсену также приписывали французскому «Страсбургу» и испанскому «Реалу Сосьедад». Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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